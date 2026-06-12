ラーメンとチャーハンのセット、ビールと唐揚げ──こうした「太りやすい組み合わせ」には共通点があります。一方で「ヘルシーそう」に見えて実は脂肪蓄積を促進する組み合わせも。逆に「太りにくくする」ためのひと品についても医師に伺いました。今回のテーマは、「太りやすい食べ合わせと、太りにくくする工夫」です。「ヘルシーそう」な組み合わせにも落とし穴ラーメンとチャーハンのセットのような「炭水化物＋炭水化物」の組