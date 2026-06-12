インスタグラムを更新フィギュアスケートの紀平梨花が11日、インスタグラムを更新し、「ばっさり切りました」とイメチェンを報告。ファンの反響を呼んでいる。紀平はストーリー機能を使い、4枚の写真をアップ。髪を切ったようで、従来のロングからセミロングにイメチェンしている。投稿には「ばっさり切りました」とメッセージを添えている。コメント欄やSNS上には「超超超可愛いよー！！めっちゃ似合ってる！」「めっちゃ