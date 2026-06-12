「ぶっちゃけセーフに見えましたが（笑）」博多の夜は大荒れだった。阪神・藤川球児監督（45）が６月10日、ソフトバンクとの交流戦（みずほペイペイドーム）の７回に現役時代を含めて初の退場処分を受けた。その後、藤川監督は抑えきれないイライラを爆発させ、ベンチにあるホワイトボードを殴打してから姿を消した。事件は７回表、１死から一塁走者の熊谷敬宥（30）が二盗を試みた際に起きた。「ぶっちゃけセーフに見えましたが（