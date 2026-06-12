これは筆者が保育士として働く中で、考えさせられた出来事です。「本人のペースに合わせています」と、毎朝ゆっくり登園してくる親子。その方針に理解を示しながらも、園でその子の姿を見ているうちに、私はあることが気になり始めて……。 「子どものペースに合わせています」そう話すお母さん クラスに、毎日活動が始まってから30分ほど遅れて登園してくる子がいました。 お母さんは、「本人のペー