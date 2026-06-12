音楽デュオ「Def Tech」が11日、メンバーのMicro(マイクロ)こと西宮佑騎被告(45)が麻薬取締法違反の罪でこの日有罪判決となったことを受けて、公式サイトを更新。同被告とのアーティスト契約を終了し、所属していた事務所「2VOX」の取締役を辞任したことを発表した。 【写真】20周年記念ジャケットも撮影済み考えもしなかった事態に 判決によると、西宮被告は今年2月2日に東京都渋谷区の自宅で、乾燥大麻3.517