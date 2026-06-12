歌手のテイラー・スウィフトが、ロサンゼルスで開催されたディズニー／ピクサー映画「トイ・ストーリー5」のプレミアで、シンガー・ソングライターのランディ・ニューマンとデュエットを披露した。サプライズ登場したテイラーは、エンドロール後に再びステージに現れ、新曲「I Knew It, I Knew You」を披露。その後、シリーズのテーマ曲「君はと