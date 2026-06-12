普段の連絡はメール中心の時代だからこそ、会社の固定電話に苦手意識を持つ人は少なくない。そんな電話応対の不安と、失敗を乗り越えていく姿を描いた吉谷光平さんの作品「電話」が共感を集めている。 【漫画】「電話」を読む それはある日、会社の電話が鳴ったときのこと。電話を前に、主人公の麦田は緊張した表情を浮かべていた。日常で固定電話を使う機会はほとんどなく不慣れなうえに、周囲には先輩社員がいるため「失