遠藤航の離脱を受けて追加招集となった北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月11日、主将MF遠藤航（リバプール）の離脱を発表した。FW町野修斗（ボルシアMG）が追加招集されたが、搭乗予定のフライトが欠航。12日のベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルの練習に間に合わないことが判明。直接、オランダ戦が行われるダラス入りすることが決まった。遠藤が左足首の違和感により、離脱することが決