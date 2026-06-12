遠藤航の離脱が発表された日本サッカー協会（JFA）が現地時間6月11日、キャプテンのMF遠藤航（リバプール）が北中米ワールドカップ（W杯）メンバーから離脱することを発表した。SNSでは「感情がごちゃ混ぜになっています」「こんなタイミングで…」など反響が広がっている。現地時間11日に、山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが緊急でブリーフィングを開催し、現地の記者陣に遠藤の代表離脱を伝えた。その後、