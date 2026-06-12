アストン・ビラがリストアップとロマーノ氏が伝えるイタリア1部パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶に、プレミアリーグのクラブへの移籍が噂されている。浦和レッズ時代にはマンチェスター・ユナイテッドからのオファーを受けていた鈴木だが、移籍に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は自身のXアカウントで、アストン・ビラが獲得に乗り出す可能性があると報じた。2025-26シーズンは負傷もあったが、パルマの正GKとして公