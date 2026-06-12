市場調査会社「インテージ」がアンケートを実施北中米で開催されるFIFAワールドカップ2026が現地時間6月11日に開幕した。2022年のカタール大会に続き、森保一監督が率いる日本代表は「W杯優勝」を目標に掲げて臨む。国内最大手の市場調査会社「インテージ」は、日本代表W杯メンバー発表直後に、幅広い年代の951人にアンケート調査を実施。森保ジャパンへの“期待度”に迫った。（取材・文＝インテージ・中川大輔）◇◇