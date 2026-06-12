iPhoneやiPadのアプリは基本的にApple公式アプリストアの「App Store」からダウンロードする仕組みですが、実はサードパーティ製のアプリストアを使うこともできます。サードパーティ製アプリストアの「AltStore PAL」をiPhoneに導入すれば、App Storeでは配布されていないアプリをiPhoneにインストールすることが可能。AltStore PALそのものの導入手順は少し特殊なので、導入手順を画像つきでまとめてみました。AltStorehttps://a