日本時間１２日に開幕したサッカー北中米Ｗ杯に挑む日本代表ＭＦ久保建英が、１１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）で元日本代表の内田篤人さんのインタビューに応じ、初戦のオランダ戦について語った。守備の堅いオランダからどのようにして点を取るのかについて、「（守備で）引いてくると思うし、ブロックも堅いと思うので、ミドル（シュート）とかも狙っていった方がいいんじゃないです