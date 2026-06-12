日本サッカー協会は１２日、サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が、けがのため離脱すると発表した。追加招集選手は前線での起用が見込まれるＭＦ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝に決定。本職ボランチは遠藤が抜け、３人となった。米ナッシュビルで取材に応じた山本昌邦技術委員長に、報道陣からは、なぜ追加招集選手が遠藤と同じボランチの選手ではないのかという質問が飛んだ