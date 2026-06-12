3人組グループ・NEWSの増田貴久が、20日放送のフジテレビ系バラエティー『ネタパレTHEプレミアム』（後9：00）に出演する。これに先駆け、コメントが公開された。【番組カット】かっこいい…！黒ジャケットで登場したTHE RAMPAGE・浦川翔平今回は、自身の悲しいエピソードを名曲にのせて替え歌を披露する「芸能人！悲しい替え歌グランプリ」と、昨年11月の初開催から『ネタパレ』発の賞レースと話題になった「モノマネショート