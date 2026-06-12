【メキシコ市＝平沢祐】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の開幕を翌日に控え、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）のインファンティノ会長が１０日、メキシコ市で記者会見に臨み、イラン代表の出場を歓迎した。イランは開催国の米国との関係を巡り、参加が不透明だった時期もあった。インファンティノ会長は「イランをこのＷ杯に招いて出場を実現できることは喜ばしい。私のチームの働きを誇りに思う。協力してくれ