歌手で女優の小柳ルミ子（73）が12日、自身のインスタグラムを更新。負傷により、サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表から離脱することが発表されたMF遠藤航(33＝リバプール)をおもんぱかった。大のサッカー好きとして知られる小柳。日本時間12日に開幕したW杯もチェックしたようで、「ワールドカップ2026開幕しましたー！！開幕戦メキシコvs南アフリカは2-0でメキシコ勝利。2点目を決めたヒメネスの涙にグッと来ました」とつ