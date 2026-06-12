【ピッツバーグ共同】米大リーグ、ドジャースは11日、敵地シカゴで12日から行われるホワイトソックスとの3連戦の先発投手を発表し、佐々木朗希が12日午後6時40分（日本時間13日午前8時40分）開始の初戦、山本由伸が13日午後3時10分（同14日午前5時10分）開始の第2戦で登板することが決まった。ともに中6日で、佐々木は4勝目、山本は7勝目を目指す。