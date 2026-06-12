【エルサレム共同】イスラエル首相府は11日、ネタニヤフ首相がトランプ米大統領と同日電話会談し、米国とイランの最終合意にはイランが保有する濃縮ウランの撤去や濃縮施設の解体が含まれるとの確約をトランプ氏から得たと主張した。イランのミサイル生産の制限、中東の親イラン勢力に対する支援停止も盛り込まれるとしている。首相府は声明でネタニヤフ氏がトランプ氏と「イランと交渉に入るために浮上している覚書」について