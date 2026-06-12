鈴木京香（58）の主演映画「キリコのタクト〜YELL〜」（雑賀俊朗監督、10月2日公開）に井頭愛海（25）田辺桃子（26）西垣匠（27）が出演することが11日、分かった。鈴木が演じる失踪した伝説の音楽教師の教え子で、藤原大祐（22）が演じる記者になった同級生と一緒に探す旅に出る役どころだ。主題歌は、神奈川県厚木市制70周年を記念しオールロケで製作された趣旨に賛同した、同市出身のTUBE前田亘輝（61）とFRUITS ZIPPER仲川瑠夏