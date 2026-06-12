ポルトガル代表のブルーノ・フェルナンデスが、今度はワールドカップの歴史に名を刻む可能性があるようだ。2025-26シーズンのプレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドの主将を務めたフェルナンデスは、35試合で9ゴール21アシストを記録。プレミアリーグ史上最多となる21アシストを達成し、プレミアリーグの年間MVPも初受賞した。『GIVEMESPORT』は、そんな同選手が次に狙うべき記録としてペレ氏のワールドカップ最多アシスト