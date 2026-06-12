日本サッカー協会（JFA）は、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーから遠藤航が負傷により離脱すると発表した。遠藤は自身のSNSを通じて、「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。なので、これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます」と投稿し、日本代表からの引退を示唆。「将来、日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう」とメッセージを残した。キャプ