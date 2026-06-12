日本代表の追加招集人選が大きな議論を呼んでいる。日本サッカー協会（JFA）は、負傷離脱した遠藤航に代わる選手としてFW町野修斗を追加招集すると発表した。しかし、遠藤と同じ中盤センターを主戦場とする守田英正や佐野航大、藤田譲瑠チマらが選ばれなかったことで、ファンの間では疑問の声が広がっている。SNS上では、「なぜ遠藤の離脱で町野なのか」「守田か佐野航大だと思った」「本職のボランチが3人だけでは厳しい」「チャ