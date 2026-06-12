レアル・マドリードがジョゼ・モウリーニョ監督の就任を正式発表した。クラブは6月11日、フロレンティーノ・ペレス会長出席の理事会でモウリーニョ監督の招へいを決定したと声明を発表。同監督とは2029年6月30日までの3年契約を締結した。声明では「ジョゼ・モウリーニョが2029年6月30日までの3シーズン、トップチーム監督に就任することを決定した」と説明。さらに「モウリーニョ監督は7月13日のプレシーズン初日からチームに合流