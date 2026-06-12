MATCH 01グループA第1戦2026年6月12日 4:00キックオフ（会場：メキシコシティスタジアム）メキシコ 2-0 南アフリカ北中米W杯の幕がいよいよ切って落とされ、盛大なセレモニーののち開催国の1つであるメキシコ代表と南アフリカ代表が開幕戦で激突した。まずはホームといえるメキシコがボールを保持し、南アフリカは5バックで構える形でスタート。南アフリカがボールを持つと地鳴りのようなブーイングが会場に響き渡り、さっそくア