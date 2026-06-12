日本代表DF菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）が11日、MF遠藤航（リヴァプール／イングランド）の日本代表離脱を受けてコメントを残した。日本は『FIFAワールドカップ2026』の初戦となるオランダ代表戦を3日後に控えるなか、遠藤の離脱が正式決定。菅原は「悲しみや寂しさがある」と率直に明かしつつも、「彼がいたから世界での日本人の評価が上がった。強い覚悟を持った背中を見てみんな付いてきた」と述べ、ここまで日本代表を