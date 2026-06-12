◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席はフルカウントから四球を選んで５試合連続出塁とした。この日のパイレーツ先発右腕・ケラーとは相性が良く、昨季まで通算１１打数４安打の打率３割６分４厘、２本塁打、３打点となっていた。