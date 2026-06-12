中国内陸部にある貴州省銅仁市は、抹茶の原料となるてん茶の栽培を拡大させている。抹茶生産量は４年間で６倍超となり、農家の所得向上につなげるとともに、日本産に匹敵する高品質化に取り組む。「本家」の日本は海外で広まる模倣品を排除し、日本ブランドを保護する対策を講じている。（貴州省銅仁市遠藤信葉、写真も）「仕事が急増」海抜１０００メートルの高地、低緯度といった茶葉の栽培に適した条件がそろう銅仁市。健