グラビアアイドルの橋本梨菜（32）が12日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。白ブラトップの“美腹筋”ショットを披露した。「ジム頑張った。トレーナーりゅうやさんはいまABEMAで放送中の時計じかけのマリッジに出演中梨菜も面白くて毎週みてる！」と、ジムでトレーニングしている自撮りショットをアップした。橋本の公式プロフィルは、身長1メートル58、3サイズは、B・88、W・58、H・85。足のサイズは24セ