アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた合意文書の署名が今週末にも行われるとの見通しを示しました。イラン側は、これを否定しています。トランプ大統領「つい先ほどイランとの戦闘について素晴らしい和解が成立した。最終的な文書の調整段階にあり、今後数日のうちに完了するだろう」トランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた協議でイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師が合意を承認したとの認