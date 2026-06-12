5人組アイドルグループ「月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか…」（ツキアト）の公式サイトが11日に更新され、10月に活動を終了すると発表した。「大切なお知らせ」とし「月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか…は、2026年10月17日(土)に品川THE GRAND HALLにて開催するワンマンライブをもちまして、グループとしての活動を終了することとなりました」と発表。「これまで応援してくださったファンの皆さま、支えてくだ