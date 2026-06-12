サッカー好きで知られるタレント、ハリー杉山（41）が12日、自身のXを更新。サッカー日本代表のMF遠藤航（33＝リバプール）がケガでW杯開幕直前に離脱し代表引退を表明したことにショックをあらわにしながらも、日本代表の健闘を願った。ハリーは、遠藤が代表引退を表明したポストを引用。「W杯開始1時間前に航キャプテンの代表離脱から代表引退の発表」と状況を記しながら「ショックが強すぎて深夜に感情をコントロールするのが難