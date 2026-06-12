近年、資産形成の手段として注目を集めているNISAですが、実際に投資を始めようとすると「一括でまとまった金額を投資するべきか」「毎月コツコツと積み立てるべきか」という買い方の違いで迷う方は少なくありません。 本記事では、それぞれの投資手法が持つ特徴やメリット・デメリット、 そして将来の資産額に与える影響について、分かりやすく解説します。 一括120万円を投資する場合のメリットと高値掴みのリス