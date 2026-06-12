インフルエンサーのホン・ヨンギが規格外の肉体を披露した。ホン・ヨンギは6月10日にインスタグラムを更新。【写真】ありえないデカさのホン・ヨンギ「パリでしか購入できない、ボルディエバターをたっぷり持って行くよ。ハハハ」として複数の写真を投稿した。パリの街角やショップで自然体の姿を見せる彼女の様子が収められている。白のインナーにカーディガンを合わせたシンプルなコーディネートながら、目を奪うのは胸部の圧倒