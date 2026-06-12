元Jリーガー監督が率いる韓国代表が、2大会連続のW杯決勝トーナメント進出を目指す。韓国代表は6月12日11時（日本時間）、メキシコ・グアダラハラのエスタディオ・グアダラハラで行われる北中米ワールドカップ・グループA第1節でチェコ代表と対戦する。【写真】韓国代表に激震…鹿島DFが負傷でGS全試合欠場へヨルダンやイラクらと同居したアジア最終予選を6勝4分で首位通過し、11大会連続12回目のワールドカップ出場を決めた韓国。