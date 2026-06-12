芸術家・ミュシャの世界観を受け継ぐブランドMUCHAから、夏限定の「モンテカルロ スペシャルボディケアキット」と「シーズナルキット」が2026年6月11日（木）に登場します。地中海の陽光や海風を思わせる爽やかな香り「モンテカルロ」を楽しめる特別なコレクションは、暑い季節を心地よく過ごしたい大人の女性にぴったり。毎日のボディケアを優雅なリラックスタイムへと導いてくれます。 地中海の風を感じる「モンテカルロ