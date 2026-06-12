リビングで横たわるフレンチブルドッグのぼんぼんくん。そのぼんぼんくんを相手に、お医者さんごっこを始める幼稚園児の娘さん（6歳）。包帯を巻かれたり、注射を打たれたり、歯を抜かれたりと、無心でごっこ遊びに付き合うぼんぼんくんの様子を収めた動画が、58.6万回再生を超える反響を呼んだ。「こんなに無抵抗な犬見たことないwww」「腹を切られるは、歯を抜かれるは…」「ま、麻酔なしで手術！？」などと、コメントが寄せら