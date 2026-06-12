◇W杯北中米大会1次リーグA組第1戦メキシコ 2―0 南アフリカ（2026年6月11日メキシコ市）過去最大48カ国参戦、史上初の3カ国共催となったサッカーW杯北中米大会が11日（日本時間12日）ついに開幕。注目の開幕戦は両チーム合わせ3人の退場者を出す“波乱の展開”のなか、地元メキシコ（FIFAランク14位）が南アフリカ（同60位）に2―0と快勝。“鬼門”だった開幕戦で記念すべき初勝利を飾ったが、アギーレ監督は「もっとうま