映画『ブレードランナー』（1982年）、『グラディエーター』（2000年）、『オデッセイ』（2015年）など数々の名作を手がけてきたリドリー・スコット監督の最新作『ラスト・サバイバー』（8月28日公開）の本予告映像と日本オリジナルポスタービジュアルが解禁された。【動画】映画『ラスト・サバイバー』新予告編「史上最高のディストピア小説」の一つとも称されるピーター・ヘラーのベストセラー小説「ドッグ・スターズ（邦題