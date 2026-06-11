「ミスヤングチャンピオン2026」決勝進出者お披露目プレスイベントが11日に都内で開催され、グランプリを目指す13名が発表された。 今大会で決勝へと駒を進めたのは、赤枝真琴・甘党もも・大宮すずか・可愛なの・木崎美依・小泉わか子・珠梨・成美・猫黒すい・野田ひなた・藤崎恋・三雲そら・岬えま（猫黒は都合により欠席）。 当日は各ファイナリストが意気込みを披露。“名古屋の壇蜜”こと成美は「まさか自分が決勝にログインし