56-1『夜逃げ屋日記』【漫画を読む】酒に溺れて暴力を振るう夫だが…!?子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、同作の56〜57話のエピソードを紹介する。56-2『夜逃げ屋日記』56-356-456-5今回の依頼者は小倉ヒメカさん(24歳)。元ボクサーの