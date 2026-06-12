まさかの「スライドドア」採用から1年2025年6月5日、ダイハツは新型「ムーヴ」を発売しました。1995年に登場した初代から数えて7代目となる新型ムーヴは、「今の私にジャストフィット毎日頼れる堅実スライドドアワゴン」をコンセプトに、歴代初のスライドドアを採用したことが大きな特徴です。また、プラットフォームに「DNGA（ダイハツ・ニュー・グローバル・アーキテクチャ）」を採用したことで、基本性能が大きく進化した