中国メディアの快科技によると、中国のバイクメーカー、張雪機車（ZXMOTO）の創業者、張雪（ジャン・シュエ）氏は10日、中国バイク産業の質の高い発展に関する円卓会議で上場計画の有無について聞かれ、「自然の成り行きに任せる」と述べた。公開情報によると、張雪機車は2024年7月に高信資本（フォーカス・キャピタル）から2000万元（約4億7400万円）の投資を受け、約9．17%の株式を取得した。26年1月には浙江省創業投資集団（浙