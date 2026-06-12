「お前を応援してるのは、バカか人間の底辺だけ」【動画】きっちりと分別しながらゴミ拾いするスミレンジャーZさんそんな言葉を浴びせられながらも、8年間にわたって渋谷のゴミ問題と向き合い続けてきた男性がいます。Xで活動を発信している“リアルライフヒーロー”（覆面ボランティア）のスミレンジャーZ（通称・スミレちゃん）さん（@iijNWqUQ7i41630）です。今年6月、渋谷区ではポイ捨てへの過料2000円徴収がスタート。さらに