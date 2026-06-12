αZ総研はN.D.Promotionが運営するメディア「Nom de plume（ノンデプルーム）」読者であるαZ世代女子を中心としたメンバーを対象に「2026年上半期・流行ったアーティストランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！※αZ世代とは、”ジェネレーションα世代”（2010年以降生まれの若年層）と”ジェネレーションZ世代”（1995年以降生まれの若年層）の総称【10位までの全ランキ