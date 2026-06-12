多々良川をまたぐ新たな連絡路 渋滞緩和に期待2026年5月23日の午前2時、福岡県の交通アクセスを向上させる道路が開通しました。新たに通行可能となったのは、都市計画道路「粕屋久山線」の一部となる延長620mの区間です。【画像】「粕屋久山線」広田交差点から土井交差点が開通 詳細を画像で見るこの道路は、粕屋町大字戸原を通る国道201号から、新幹線の高架が走る福岡市東区土井までを真っ直ぐに結んでいます。「福岡東環