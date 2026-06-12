6月11日（木）に放送した「カンブリア宮殿【マンションだけじゃない！野村不動産 驚きの戦略】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！【動画】マンションだけじゃない！「野村不動産」驚きの戦略グルメタワーから通勤用フェリーまで！「街力」を上げる戦略の裏側野村不動産はマンションだけじゃない。2年前に開業したグルメタワー「ジェムズ立川」は、地元の美味を提供する店など10フロアに10店が入居。社員自ら知