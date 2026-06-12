北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕。メキシコシティー・スタジアムで行なわれた開幕戦で、ハビエル・アギーレ監督が率いるメキシコ代表が南アフリカと対戦。両チーム合わせて３人の退場者が出る大荒れの展開となったなか、２−０で勝利を飾った。『DAZN』でこの試合の解説を務めた元日本代表の遠藤保仁氏は、４−１−２−３のアンカーで先発し、先制点にも絡むなど攻守にハイパフォーマンスを披露したメキシコのMFエリク