荒れたゲームとなった開幕戦を現地メディアも報じた。北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕。メキシコシティー・スタジアムで行なわれた開幕戦で、開催国メキシコは南アフリカと対戦し、２−０で勝利を収めた。この試合で話題となったのは試合結果だけではない。一発退場者が３人も出る波乱の展開となり、メキシコメディア『Excelsior』も大きく取り上げている。同メディアは「メキシコ対南アフリカ戦で退場処分を受