11日、スペイン領カナリア諸島のグランカナリア島で演説するローマ教皇レオ14世（ロイター＝共同）【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は11日、西アフリカ沖に浮かぶスペイン領カナリア諸島のグランカナリア島を訪れた。アフリカから同諸島を目指す移民らの犠牲が絶えないことを踏まえ、大西洋や地中海を「墓標なき墓場」にしてはならないと指摘。戦争や貧困から逃れようとする人たちのため「合法で安全な移動経路」を確保するよう